مسام ينزع 1,367 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في الأسبوع الرابع من شهر يوليو للعام 2026م، من انتزاع (1,367) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (73) لغمًا مضادًا للدبابات، و(13) لغمًا مضادًا للأفراد، و(1,275) ذخيرة غير منفجرة، و(6) عبوات ناسفة.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن (10) ألغام مضادة للأفراد و(8) ألغام مضادة للدبابات و(603) ذخائر غير منفجرة و(6) عبوات ناسفة، وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع في محافظة الحديدة ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حيس، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الخوخة، و(3) ألغام مضادة للأفراد و(5) ألغام مضادة للدبابات و(525) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت.

وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة نزع الفريق (45) لغمًا مضادًا للدبابات و(68) ذخيرة غير منفجرة، و(24) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، و(13) لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وفي محافظة تعز نزع الفريق (3) ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(18) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، و(7) ذخائر غير منفجرة بمديرية المظفر، و(22) ذخيرة غير منفجرة بمديرية صالة.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يوليو حتى الآن إلى (5,653) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (576,778) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزِّز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.