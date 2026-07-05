Icon

أمانة جدة تصدر وتجدد 17,506 شهادات صحية وتفحص 7,273 عينة غذاء Icon تايوان ترصد 14 سفينة صينية حول أراضيها Icon ساعة تاريخية في معرض عمارة الحرمين الشريفين.. شاهد على العناية بالحرمين Icon روسيا تعلن بدء إنشاء منطقة أمنية عازلة على الحدود مع أوكرانيا Icon هيئة بريطانية: سفينة شحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن Icon عامل خرج لجمع القمامة فعاد بحقيبة مليئة بالذهب والمال Icon “أمانة الشرقية” تبدأ تأهيل جسر طريق خادم الحرمين بالخبر Icon المملكة ودول أوبك بلس تُعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية Icon طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة والعاصمة المغربية الرباط Icon “سابل” تفرغ أول سفينة قمح في ميناء نيوم بحمولة 66 ألف طن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
تجاوز قطرها (10) سنتيمترات

مستشفى قوى الأمن بالرياض يحقق نجاحًا طبيًا في علاج حالة نادرة لخديج مصاب بقيلة دماغية قذالية

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٦ مساءً
مستشفى قوى الأمن بالرياض يحقق نجاحًا طبيًا في علاج حالة نادرة لخديج مصاب بقيلة دماغية قذالية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح مستشفى قوى الأمن بالرياض في تشخيص وعلاج حالة خديج مصاب بقيلة دماغية قذالية ضخمة تجاوز قطرها (10) سنتيمترات، تُعد من الحالات النادرة والمعقدة ضمن التشوهات الخلقية للجهاز العصبي.

وشُخِّصت الحالة قبل الولادة في عيادات الحمل عالي الخطورة باستخدام الأشعة الصوتية المتقدمة والتصوير بالرنين المغناطيسي للجنين، حيث كشفت الفحوص وجود أنسجة دماغية وأوعية دموية رئيسية داخل القيلة، ما استدعى إعداد خطة علاجية متكاملة بمشاركة قسم النساء والولادة، وجراحة المخ والأعصاب، والعناية المركزة لحديثي الولادة، والخدمات الاجتماعية.

وأُجريت للأم ولادة قيصرية آمنة، ثم نُقل الخديج إلى العناية المركزة، بعد استكمال التقييم الطبي ومناقشة الخطة العلاجية مع أسرته، وخضع لعملية ترميم القيلة الدماغية بنجاح، ومن ثم إجراء عملية لتصريف سائل الدماغ لعلاج الاستسقاء الدماغي، دون تسجيل مضاعفات تُذكر.

وغادر المولود العناية المركزة لحديثي الولادة بعد نحو شهر ونصف، وهو يتمتع بحالة صحية مستقرة، مع مؤشرات إيجابية للنمو والتطور العصبي، في إنجاز يجسد تكامل التخصصات الطبية والإمكانات المتقدمة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ويعزز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد