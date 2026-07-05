مستشفى قوى الأمن بالرياض يحقق نجاحًا طبيًا في علاج حالة نادرة لخديج مصاب بقيلة دماغية قذالية

نجح مستشفى قوى الأمن بالرياض في تشخيص وعلاج حالة خديج مصاب بقيلة دماغية قذالية ضخمة تجاوز قطرها (10) سنتيمترات، تُعد من الحالات النادرة والمعقدة ضمن التشوهات الخلقية للجهاز العصبي.

وشُخِّصت الحالة قبل الولادة في عيادات الحمل عالي الخطورة باستخدام الأشعة الصوتية المتقدمة والتصوير بالرنين المغناطيسي للجنين، حيث كشفت الفحوص وجود أنسجة دماغية وأوعية دموية رئيسية داخل القيلة، ما استدعى إعداد خطة علاجية متكاملة بمشاركة قسم النساء والولادة، وجراحة المخ والأعصاب، والعناية المركزة لحديثي الولادة، والخدمات الاجتماعية.

وأُجريت للأم ولادة قيصرية آمنة، ثم نُقل الخديج إلى العناية المركزة، بعد استكمال التقييم الطبي ومناقشة الخطة العلاجية مع أسرته، وخضع لعملية ترميم القيلة الدماغية بنجاح، ومن ثم إجراء عملية لتصريف سائل الدماغ لعلاج الاستسقاء الدماغي، دون تسجيل مضاعفات تُذكر.

وغادر المولود العناية المركزة لحديثي الولادة بعد نحو شهر ونصف، وهو يتمتع بحالة صحية مستقرة، مع مؤشرات إيجابية للنمو والتطور العصبي، في إنجاز يجسد تكامل التخصصات الطبية والإمكانات المتقدمة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ويعزز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.