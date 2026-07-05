مشاجرة نسائية بالأسلحة النارية في مصر ووفاة سيدتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز دشنا شمال محافظة قنا بصعيد مصر، من ضبط إحدى المتهمات في واقعة مقتل سيدتين إثر مشاجرة بالأسلحة النارية، في قرية نجع عزوز التابعة للمركز.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، اليوم الأحد، يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدات بقرية نجع عزوز، استخدم خلالها سلاح آلي نتيجة خلافات جيرة فيما بينهن.

مشاجرة نسائية بالأسلحة النارية

وتبين مصرع سيدة 26 عاماً، متأثرة بإصابتها بطلق ناري، فيما لقيت أخرى مصرعها في الحال، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، للسيطرة على الموقف، وتمكنت من ضبط المتهمة بإنهاء حياة جارتها، تمهيداً لعرضها على النيابة العامة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام مصرية.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن خلافات جيرة قديمة بين الطرفين، انتهت بتبادل إطلاق نار.