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مشاريع أنسنة الطرق والمرافق العامة تعزز جودة الحياة وتنشط الاقتصاد بعسير

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٨ مساءً
مشاريع أنسنة الطرق والمرافق العامة تعزز جودة الحياة وتنشط الاقتصاد بعسير
المواطن - فريق التحرير

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أكدت أمانة منطقة عسير أن مشاريع أنسنة الطرق والمرافق العامة وتحسين المشهد الحضري أصبحت ركيزةً أساسيةً في رفع جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة الحضرية وتحسين تجربة السكان والزوار.
وأوضح معالي أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي أن الأمانة بدأت تنفيذ مشاريع تحسين المشهد الحضري منذ عام 2022، وشملت تطوير الطرق والأرصفة والإنارة والمرافق العامة وعناصر الأنسنة، بما يجعل المواقع أكثر ملاءمةً للمشاة، وأكثر أمانًا وحيويةً، ويسهم في تعزيز جاذبية الوجهات السياحية والتجارية.


وبيّن الجالي أن مشاريع الأنسنة لم تعد تقتصر على الجوانب التجميلية، بل أصبحت عنصرًا فاعلًا في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النشاط التجاري، من خلال رفع كفاءة الفضاءات العامة وتحسين تجربة المستخدمين في المواقع الحضرية والسياحية.
وأشار إلى أن الأمانة نفذت هذه المشاريع في عدد من مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير، من بينها أبها، وخميس مشيط، ومحايل، وبيشة، والمجاردة، وسراة عبيدة، إلى جانب عدد من المحافظات والمراكز الأخرى، مما أسهم في تحسين المشهد الحضري، ورفع جودة الحياة، وتعزيز الحركة التجارية في تلك المواقع.
وأضاف الجالي أن تطوير الطرق والمرافق العامة والإنارة والممرات يسهم بشكل مباشر في دعم الموسم السياحي، من خلال توفير بيئة حضرية أكثر تنظيمًا وراحةً، وتعزيز جاهزية المواقع لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزوار خلال موسم الصيف.
وتأتي هذه المشاريع ضمن مسار متكامل تعمل عليه الأمانة بالتنسيق مع هيئة تطوير عسير، لتطوير البنية التحتية والخدمات البلدية، ورفع كفاءة المرافق العامة بما يواكب النمو السياحي والاستثماري الذي تشهده المنطقة.

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