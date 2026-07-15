مصحف نادر عمره أكثر من ألف عام في معرض اقرأ بالمسجد الحرام

يستوقف مصحفٌ نادرٌ أنظار زوار معرض “اقرأ” الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في وقف الملك عبدالعزيز، بوصفه أحد أبرز المعروضات التي تسلط الضوء على جوانب من عناية المسلمين بكتاب الله الكريم عبر العصور.

ويحتضن المعرض نسخةً فريدةً من المصحف الشريف كتبها الخطاط الشهير علي بن هلال، المعروف بـ”ابن البواب”، قبل أكثر من ألف عام، وتُعرض مصحوبة بفهرسة علمية وتحليل لفنون الخطوط والزخارف التي تزين صفحاتها، بما يتيح للزوار التعرف على قيمتها التاريخية والفنية، واستكشاف تطور فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وطرائق كتابة المصاحف وتجويدها عبر القرون.

ويُعد هذا المصحف من أندر المخطوطات الإسلامية؛ لما يحمله من قيمة علمية وفنية وتاريخية استثنائية؛ إذ لا يُعرف منه سوى نسختين على مستوى العالم، في شاهد حضاري يُجسد المكانة العظيمة التي حظي بها القرآن الكريم في تاريخ الأمة الإسلامية، ويعكس عناية المسلمين بكتاب الله حفظًا وكتابةً وتوثيقًا وزخرفةً.

ويأتي عرض هذه النسخة النادرة ضمن المحتوى المعرفي الذي يقدمه معرض “اقرأ”؛ بهدف إثراء تجربة الزوار، وتعريفهم بالإرث العلمي والحضاري المرتبط بالمصحف الشريف، وإبراز الجهود المتواصلة في نشر الثقافة القرآنية، وربط قاصدي المسجد الحرام بتاريخ العناية بكتاب الله وفنون نسخه وكتابته عبر مختلف العصور.