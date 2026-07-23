Icon

فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية قطر والأردن Icon السعودية والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية Icon البديوي: الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وتهديد مليشيا الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب تستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا Icon أمانة الشرقية تطرح 459 فرصة استثمارية في مدن المنطقة ومحافظاتها Icon هطول أمطار الخير على محافظة العقيق بالباحة Icon الحكومة الفرنسية تفصل موظفين بعد تبين إيجابية فحوص مخدرات Icon أمانة الرياض شريك إستراتيجي في مهرجان المنتجات الصيفية بمحافظة الحريق Icon قطر ترحب بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية Icon نزاهة: إيقاف عدد من الموظفين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ Icon نزاهة: إيقاف رجل أعمال لعرضه رشوة 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

مصدر مسؤول بهيئة النقل: سلامة جميع أفراد طاقم سفينة (ENCELIA) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
مصدر مسؤول بهيئة النقل: سلامة جميع أفراد طاقم سفينة (ENCELIA) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة (ENCELIA) التابعة لأحد الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة.
وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.
وتعد هذه الاستهدافات انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد