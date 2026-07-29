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مصرع ثلاثة من رجال الإطفاء وإخلاء قرى في اليونان جراء حرائق الغابات

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ مساءً
مصرع ثلاثة من رجال الإطفاء وإخلاء قرى في اليونان جراء حرائق الغابات
المواطن - فريق التحرير

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لقي ثلاثة من رجال الإطفاء مصرعهم، اليوم، في حريقين اندلع أحدهما بغابات كريت الجنوبية والآخر بالقرب من مدينة جيثيو في شبه جزيرة البيلوبونيز، التي تقع في الطرف الجنوبي من البر الرئيسي لليونان.
وأصدرت السلطات اليونانية أوامر بإخلاء سبع قرى على الأقل، في ظل توقعات باستمرار الأحوال الجوية السيئة ليوم آخر على الأقل.
وأشارت إلى أن حريقين آخرين اندلعا في أجزاء أخرى من جزيرة كريت، وفي جزيرة ليسبوس الشرقية، حيث صدر أمر بإخلاء قرية بلوماري التي تقع على الساحل الجنوبي لجزيرة ليسبوس.
وقالت إدارة الإطفاء اليونانية: “إن 37 حريقًا اندلع خلال الـ24 ساعة الماضية منذ مساء أمس الثلاثاء، معظمها في غابات أصبحت جافة للغاية بعد أسابيع من الطقس الصيفي الحار والجاف”.

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