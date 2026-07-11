مصرع 15 سائحًا إثر انقلاب قارب سياحي قبالة جزيرة فو كووك في فيتنام

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لقي 15 سائحًا على الأقل مصرعهم، اليوم، إثر انقلاب قارب سياحي قبالة جزيرة فو كووك جنوب فيتنام، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.
وأوضحت السلطات أن القارب كان يقل 36 شخصًا، بينهم 32 سائحًا هنديًا، و3 من أفراد الطاقم، ومرافق واحد، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 21 شخصًا، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ لاستكمال التحقق من مصير بقية الركاب.
وأفادت السفارة الهندية في فيتنام من جانبها، بأنها تتابع الحادث من كثب، وأنشأت مراكز استجابة طارئة في مدينتي هو تشي منه وهانوي لتقديم الدعم والمساعدة للأسر المتضررة، مؤكدة أن السلطات الفيتنامية ما زالت تعمل على التحقق من تفاصيل الحادث.