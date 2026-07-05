مصرع 20 شخصًا في غرق قارب وسط الكونغو الديمقراطية

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لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم، فيما فُقد أكثر من 100 آخرين، إثر غرق قارب خشبي كان يقل طلابًا عائدين من أداء الامتحانات، إلى جانب ركاب آخرين، في مقاطعة كاساي وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأوضح المسؤول الإداري في منطقة إيليبو، فرانسوا كابولا، أن فرق الإنقاذ انتشلت أمس 20 جثة وتمكنت من إنقاذ 80 شخصًا، مشيرًا إلى أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة وتواجه صعوبات.
وأفادت مصادر محلية أن القارب، الذي كان يقل أكثر من 200 راكب إضافة إلى بضائع، انقلب عند ملتقى نهري كاساي وسانكورو خلال رحلته بين إيليبو وسانكورو، فيما يرجح أن تكون الحمولة الزائدة وراء وقوع الحادث.
وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل متكرر حوادث غرق القوارب، بسبب الاكتظاظ، وضعف معايير السلامة، والإبحار ليلا، إلى جانب محدودية البنية التحتية للنقل في المناطق النائية، ما يؤدي إلى سقوط مئات الضحايا سنويًا.