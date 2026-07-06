مصرع 6 أشخاص في انهيار مبانٍ جراء الأمطار الغزيرة في الهند

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيار عددٍ من المباني في الضواحي الشرقية لمدينة مومباي الهندية أمس، في أحدث التداعيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أدت لتعطيل السفر وإغلاق المدارس في ‌المدينة.

وأفادت السلطات المحلية أن مبنيين أو ثلاثة من المباني متعددة الطوابق في أحد الأحياء الفقيرة بمنطقة مانخورد في مومباي انهارت، مما أسفر عن مقتل خمسة أطفال وامرأة.

وتسببت الأمطار في انهيارات أرضية على الطريق السريع الذي يربط مومباي بمدينة بونيه؛ مما أدى إلى إغلاقه وتعطيل حركة المرور بين المدينتين.

وتعطلت رحلات جوية أيضًا وألغيت خدمات للقطارات بعيدة المسافة، مثل: تلك التي تربط بين مومباي، وبونيه.