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مصر تتقدم بالهدف الثاني في شباك الأرجنتين

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٤ مساءً
مصر تتقدم بالهدف الثاني في شباك الأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

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تقدم المنتخب المصري بالهدف الثاني في شباك الأرجنتين في الدقيقة 66 من شوط المباراة الثاني، ليقترب المنتخب المصري لدور ربع نهائي كأس العالم.

وفي الشوط الأول، سجل المنتخب المصري هدفه الأول في شباك الأرجنتين، سجله اللاعب ياسر إبراهيم في الدقيقة 14 من الشوط الأول، من ضربة رأس قوية سكنت شباك الحارس الأرجنتيني.

ويقود محمد صلاح هجوم منتخب مصر أمام الأرجنتين في الدور ثمن النهائي من كأس العالم، كما يشارك هيثم حسن أساسياً على حساب عمر مرموش.

وبلغ منتخب مصر ثمن النهائي بالفوز بركلات الترجيح على أستراليا عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وسيواجه الأرجنتين في لقاء الثلاثاء.

تشكيل منتخب مصر

وسبق أن التقى منتخبا مصر والأرجنتين ودياً في القاهرة عام 2008، حين فاز لاعبو “التانغو” 2-صفر بهدفي سيرجيو أغويرو ونيكولاس بورديسو، في غياب ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل منتخب كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم حافظ

وسط الملعب: إمام عاشور – مهند لاشين – مروان عطية

الهجوم: زيكو – محمد صلاح – هيثم حسن

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