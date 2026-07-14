مصر تدين استهداف المملكة: ندعم الرياض في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها شواطئ جازان وجهة صيفية تستقطب المتنزهين بمرافق متكاملة غارات وهجمات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان جامعة الملك خالد تطلق برنامج التدريب الصيفي بـ30 برنامجًا تدريبيًا الدفاع الكويتية: اعتراض 39 هدفاً معادياً وإصابة 4 عسكريين باستهداف قطعة بحرية المصدر: الدفاع الكويتية: إصابة 4 جنود في استهداف قطعة بحرية واعتراض مسيرات اكتشاف “مادة وهمية” في مياه الشرب تحير العلماء باكستان تدين بشدة الهجمات التي استهدفت المملكة العمارة الحجرية في الطائف.. إرثٌ معماريٌ يحفظ هوية المكان ويعزز جاذبيته السياحية منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف المملكة بالصواريخ، بما يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمنها وسلامة أراضيها، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، اليوم، رفضها الكامل لكافة الهجمات التي تستهدف أمن وسيادة المملكة، أو تمس أمن واستقرار دول المنطقة، مجددةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها.