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مصر تدين استهداف المملكة: ندعم الرياض في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٣ مساءً
مصر تدين استهداف المملكة: ندعم الرياض في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها
المواطن - فريق التحرير

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف المملكة بالصواريخ، بما يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمنها وسلامة أراضيها، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، اليوم، رفضها الكامل لكافة الهجمات التي تستهدف أمن وسيادة المملكة، أو تمس أمن واستقرار دول المنطقة، مجددةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها.

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