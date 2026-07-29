مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية

أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والاعتداءات التي استهدفت الأردن، مشددة على أنها اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وتمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوّض أمن الطاقة العالمي.

وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، تضامنها الكامل مع كلٍ من المملكة، والأردن، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية، مجددةً رفضها القاطع لكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها.