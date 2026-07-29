Icon

صدور موافقة المقام السامي على استضافة السعودية لأولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 بمشاركة 19 دولة Icon السعودية وإيطاليا: يجب حماية حرية الملاحة والأمن البحري في مضيقي هرمز وباب المندب Icon مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية Icon الأرصاد ترفع درجة التنبيه إلى الإنذار الأحمر على القطاع الجبلي بجازان Icon جامعة طيبة تفتح التسجيل في برنامج “جدير” لطلبة الصف الثالث الثانوي بالمدينة المنورة Icon اضطرابات النوم لا تقتصر على التعب بل تمتد إلى تغييرات في الدماغ Icon قطر تدين بشدة محاولات استهداف منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيّرة قادمة من العراق Icon ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية على السعودية من المليشيات الموالية لإيران بالعراق Icon القتل حدًّا بأحد الجناة اقتحم منزلًا واغتصب امرأة وقتلها عمدًا في الشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٧ مساءً
مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والاعتداءات التي استهدفت الأردن، مشددة على أنها اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وتمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوّض أمن الطاقة العالمي.
وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، تضامنها الكامل مع كلٍ من المملكة، والأردن، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية، مجددةً رفضها القاطع لكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك
أخبار رئيسية

وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون...

أخبار رئيسية
المملكة تدين بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق
أخبار رئيسية

المملكة تدين بأشد العبارات لما تعرضت له...

أخبار رئيسية
مصر: ندعم أية إجراءات تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها
السعودية

مصر: ندعم أية إجراءات تتخذها السعودية للحفاظ...

السعودية
السعودية الأولى إقليميًا في الخدمات الحكومية الرقمية
السعودية

السعودية الأولى إقليميًا في الخدمات الحكومية الرقمية

السعودية
السعودية والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
أخبار رئيسية

السعودية والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية تعاون في...

أخبار رئيسية
السعودية وإيطاليا: يجب حماية حرية الملاحة والأمن البحري في مضيقي هرمز وباب المندب
أخبار رئيسية

السعودية وإيطاليا: يجب حماية حرية الملاحة والأمن...

أخبار رئيسية