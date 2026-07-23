ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 43 قتيلًا مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية رابطةُ العالم الإسلامي تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية سفينة سعودية الجامعة السعودية الإلكترونية ورئاسة الشؤون الدينية تطلقان برنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية مسيرة جماهيرية حاشدة في تعز دعماً لمعركة التحرير وحماية السيادة اليمنية ترامب: ميليشيا الحوثي تتحمل عواقب تكرار استهداف الملاحة البحرية فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت الغذاء والدواء تمنع دخول أكثر من 301 طنٍ من المواد الغذائية المخالفة كيمي كا3 الصيني ينافس أوبن أيه.آي وأنثروبيك الكونغو تسجل 2536 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام وزير إسرائيلي وأعضاء في الكنيست وآلاف المستوطنين المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، والدفع نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين.
وجددت مصر مطالبتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.