وزير البلديات والإسكان: السعودية رسخت أنموذجًا متقدمًا في التنمية الحضرية المستدامة الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس البنغلاديشي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الكويت تعلن اعتراض 32 طائرة درون دخلت المجال الجوي “وزارة الاتصالات” تطلق برنامج شهادة مهارات الذكاء الاصطناعي سوريا تضبط صواريخ بعيدة المدى ومسيّرات قبل تهريبها إلى لبنان تعدّد الوجهات السياحية بالباحة يعزّز عناصر الجذب السياحي مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت الجيومكانية تنفذ مبادرة وطنية لجمع وتصنيف أكثر من 300 ألف نقطة اهتمام في ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يزورون معرض الوحي “زنبق السلام” و”العنكبوت” أشهرها.. النباتات الداخلية عنصر جمالي وفوائد صحية متعددة
أدانت مصر -بأشد العبارات- استمرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، واعتبرتها تصعيدًا بالغ الخطورة من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، وانتهاكًا لسيادة الدول ومساسًا بأمنها وسلامة المقيمين فيها.
وأكدت مصر -في بيان لوزارة خارجيتها اليوم- تضامنها الكامل مع الدول الثلاث، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها، مجددةً رفضها القاطع لكافة الأعمال التي تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع أو تهدد أمن الدول العربية.