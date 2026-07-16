مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

أدانت مصر -بأشد العبارات- استمرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، واعتبرتها تصعيدًا بالغ الخطورة من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، وانتهاكًا لسيادة الدول ومساسًا بأمنها وسلامة المقيمين فيها.

وأكدت مصر -في بيان لوزارة خارجيتها اليوم- تضامنها الكامل مع الدول الثلاث، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها، مجددةً رفضها القاطع لكافة الأعمال التي تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع أو تهدد أمن الدول العربية.