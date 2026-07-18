مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان

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أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عُمان، وطالت عددًا من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، مؤكدةً أنها تمثل انتهاكًا لسيادة تلك الدول وتصعيدًا يهدد أمن منطقة الخليج واستقرارها ويزيد حدة التوتر الإقليمي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل مع الدول الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.