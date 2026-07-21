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مصر تدين التهديدات التي تستهدف أمن المملكة

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٧ مساءً
مصر تدين التهديدات التي تستهدف أمن المملكة
المواطن - فريق التحرير

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أدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت بأشد العبارات التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية، وما تنطوي عليه من تصعيد غير مسؤول من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، وتهديد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية والممرات المائية الحيوية، بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشددت مصر على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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