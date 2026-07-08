مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

أدانت مصر -بأشد العبارات- استهداف إيران الآثم لدولتيّ الكويت ومملكة البحرين، بما يمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادتهما، وتهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار منطقة الخليج، وتصعيدًا غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، رفضها الكامل لكافة الأعمال التي تمسّ أمن وسيادة الدول الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددةً دعوتها إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، بما يحفظ الأمن الإقليمي ويصون السلم والاستقرار.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع دولتي الكويت ومملكة البحرين، مؤكدةً وقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما.

وشددت مصر على أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة والمستهجنة على دول الخليج العربي الشقيقة التي يُعَدّ أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة بأسرها.