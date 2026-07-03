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مصر تفوز على أستراليا وتتأهل لدور الـ16 من كأس العالم

الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٩ مساءً
مصر تفوز على أستراليا وتتأهل لدور الـ16 من كأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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حجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دالاس ضمن منافسات دور الـ32.

وافتتح إمام عاشور التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة 13، قبل أن يدرك المنتخب الأسترالي التعادل في الدقيقة 55 بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه، لتستمر المواجهة بالتعادل حتى نهاية الأشواط الإضافية، قبل أن يحسمها “الفراعنة” لصالحهم في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب المصري مشواره في البطولة، حيث ينتظر في دور الـ16 الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، في سعيه لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق إنجاز جديد في كأس العالم 2026.

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