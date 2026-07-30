Icon

مصر: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين بميناء دمياط Icon الإمارات تستنكر استهداف منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيّرة Icon أتربة مثارة ورياح شديدة السرعة على منطقة نجران حتى السابعة Icon نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية 0.6% بالربع الثاني Icon فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات Icon ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% Icon الأردن: إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ قادمة من إيران Icon كوبا تعلن إغلاق ثلاثة أرباع فنادقها Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار ورياح على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة لدى شركة كدانة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

مصر: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين بميناء دمياط

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
مصر: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين بميناء دمياط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن التحقيقات الأولية في حادث الحريق الذي اندلع بسفينتي التغييز والتخزين في ميناء دمياط كشفت أن الواقعة نتجت عن هجوم بطائرة مسيّرة.

وأوضح المجلس، في بيان، أن الحريق الذي تعرضت له السفينتان يوم 29 يوليو 2026 تمت السيطرة عليه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساته، لتشير النتائج الأولية إلى أن طائرة مسيّرة كانت السبب في اندلاع الحريق، دون أن تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

وأكد البيان أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمن مصر القومي وصون مصالحها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد