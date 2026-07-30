مصر: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين بميناء دمياط

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن التحقيقات الأولية في حادث الحريق الذي اندلع بسفينتي التغييز والتخزين في ميناء دمياط كشفت أن الواقعة نتجت عن هجوم بطائرة مسيّرة.

وأوضح المجلس، في بيان، أن الحريق الذي تعرضت له السفينتان يوم 29 يوليو 2026 تمت السيطرة عليه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساته، لتشير النتائج الأولية إلى أن طائرة مسيّرة كانت السبب في اندلاع الحريق، دون أن تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

وأكد البيان أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمن مصر القومي وصون مصالحها.