مصر: ندعم أية إجراءات تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وزير الشؤون الإسلامية يدشّن مشروع التقويم الدعوي لعام 1448هـ المملكة تدين بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق طيران ناس يطلق أكبر خطة لاستقطاب وتأهيل 300 طيار سعودي في برنامج “طياري المستقبل” الصين تنشر أول كوكبة تجارية لرصد الحطام الفضائي وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عددًا من المسيّرات قادمة من الأراضي العراقية الاتحاد السعودي للهجن يستكمل تطوير ميدان الطائف استعدادًا لمهرجان ولي العهد للهجن 2026 هيئة الطرق: مساران رئيسان يسهّلان الوصول برًّا من الرياض إلى الوجهات السياحية في حائل الرئيس اللبناني: لن نقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار “الأمن البيئي” يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات بالمسيّرات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن تلك الهجمات تمثل انتهاكًا لأمنها واستقرارها، وتصعيدًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت مصر في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها اليوم، مجددًا تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددةً على رفضها لجميع الأعمال التي تستهدفها، وسائر الدول العربية الشقيقة، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.