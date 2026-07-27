مصر: ندعم أية إجراءات تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات بالمسيّرات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن تلك الهجمات تمثل انتهاكًا لأمنها واستقرارها، وتصعيدًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصر في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها اليوم، مجددًا تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددةً على رفضها لجميع الأعمال التي تستهدفها، وسائر الدول العربية الشقيقة، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.