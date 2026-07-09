البرلمان الأوروبي يُصادق على تمديد مراقبة المحادثات لكشف الاستغلال الجنسي للأطفال مطار أبها الدولي يحصد المركز الأول عالميًا في فئته ضمن التزام مواعيد الرحلات وزير الاستثمار: المملكة تفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الكندية في الذكاء الاصطناعي والتعدين والطيران مسؤول أمريكي: التصعيد مع إيران قد يستمر يومًا أو حتى شهر الاتحاد الأوروبي يقترح تجميد الأصول وحظر السفر لمكافحة تهريب المهاجرين هطول أمطار الخير على منطقة جازان المعهد الملكي للفنون التقليدية يطلق النسخة الرابعة من برنامج “صيف وِرث” السعودية تدين وتستنكر بأشدّ العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين والأردن المملكة تفوز بجائزة و5 شهادات تميز في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS” المملكة ترحب بإعلان واشنطن عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب
حقّق مطار أبها الدولي التابع لتجمع مطارات الثاني إنجازًا عالميًا جديدًا في فئته، بعد أن حلّ في المركز الأول دوليًا ضمن فئة أكثر المطارات التزامًا بمواعيد الرحلات لشهر يونيو 2026م، بنسبة التزام بلغت 93.84%، وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر عن CIRIUM العالمية المتخصصة في تحليلات الطيران والأداء التشغيلي.
ويجسّد هذا التقدم مستوى التطور الذي يشهده المطار في كفاءة التشغيل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتسق مع مستهدفات برنامج الطيران، ويعزّز مكانته بصفته أحد أبرز المطارات المحورية الداعمة للنمو السياحي المتسارع في منطقة عسير.
ويُعد هذا الإنجاز ضمن جهود تجمع مطارات الثاني الرامية في تعزيز منظومة المطارات التابعة له وفق أعلى المعايير العالمية.