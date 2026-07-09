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مطار أبها الدولي يحصد المركز الأول عالميًا في فئته ضمن التزام مواعيد الرحلات

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٥ مساءً
مطار أبها الدولي يحصد المركز الأول عالميًا في فئته ضمن التزام مواعيد الرحلات
المواطن - واس

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حقّق مطار أبها الدولي التابع لتجمع مطارات الثاني إنجازًا عالميًا جديدًا في فئته، بعد أن حلّ في المركز الأول دوليًا ضمن فئة أكثر المطارات التزامًا بمواعيد الرحلات لشهر يونيو 2026م، بنسبة التزام بلغت 93.84%، وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر عن CIRIUM العالمية المتخصصة في تحليلات الطيران والأداء التشغيلي.

ويجسّد هذا التقدم مستوى التطور الذي يشهده المطار في كفاءة التشغيل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتسق مع مستهدفات برنامج الطيران، ويعزّز مكانته بصفته أحد أبرز المطارات المحورية الداعمة للنمو السياحي المتسارع في منطقة عسير.
ويُعد هذا الإنجاز ضمن جهود تجمع مطارات الثاني الرامية في تعزيز منظومة المطارات التابعة له وفق أعلى المعايير العالمية.

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