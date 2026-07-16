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مطار الملك سلمان الدولي يبدأ تنفيذ النظام الرقمي الموحد لإدارة المشاريع الإنشائية

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٢ مساءً
مطار الملك سلمان الدولي يبدأ تنفيذ النظام الرقمي الموحد لإدارة المشاريع الإنشائية
المواطن - واس

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أعلن مطار الملك سلمان الدولي بدء أعمال تنفيذ مشروع النظام الرقمي الموحد لإدارة المشاريع الإنشائية، بالتعاون مع شركة تسامى وشركة “بروكور” المتخصصة في بناء الأنظمة الرقمية؛ بهدف إنشاء بيئة رقمية موحدة ومتكاملة لإدارة المشاريع الإنشائية، بما يعزز الحوكمة، والتكامل، والشفافية، وكفاءة التنفيذ، واتخاذ القرار عبر مختلف مراحل تطوير أصول المشروع.
ومن خلال تبنّي الحلول الرقمية منذ المراحل الأولى لإدارة المشاريع الإنشائية، سيسهم المشروع في توفير مصدر موحّد وموثوق للمعلومات والبيانات، وتعزيز التنسيق والشفافية، ورفع كفاءة التنفيذ، إلى جانب ترشيد الإنفاق، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المشاركة في تنفيذ الأعمال.
ويُعد مشروع مطار الملك سلمان الدولي أول مشروع تُفعَّل فيه الحلول الرقمية لشركة “بروكور” على مستوى شركات صندوق الاستثمارات العامة.
وقال معالي الرئيس التنفيذي لشركة تسامى المهندس محمد الجاسر: “نركز في تسامى على تمكين المشاريع الوطنية الكبرى من خلال بناء نماذج تشغيلية متكاملة، وممارسات تنفيذ حديثة تدعم الكفاءة والاستدامة التشغيلية، وتمثل مشاركتنا في هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية المشاريع الإستراتيجية عبر بيئة عمل رقمية موحدة تدعم التكامل وسرعة التنفيذ، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي المكلّف لمطار الملك سلمان الدولي ماركو ميهيا، أهمية الاستثمار في التقنية خلال مراحل إنشاء المشروع، مبينًا أن هذا المشروع يمثل خطوة أساسية لإدارة المشاريع الإنشائية لمطار الملك سلمان الدولي، من خلال إنشاء بيئة رقمية موحدة تدعم الحوكمة والتكامل والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويجسد هذا التعاون التزام المطار بتبني أفضل الممارسات المتقدمة لدعم كفاءة التنفيذ، وتحقيق التميز في تسليم المشاريع منذ المراحل الأولى للتطوير.
ويعكس هذا التعاون تكامل الرؤية والطموح مع القدرات الوطنية والخبرات التقنية العالمية، بما يدعم تطوير نموذج متقدم لإدارة المشاريع الإنشائية، ويتجسد في تحقيق التميز في تنفيذ المشروع.

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