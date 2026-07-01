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مفاوضات الدوحة تتواصل.. وترامب يُبقي الخيار العسكري مطروحًا

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٢ مساءً
مفاوضات الدوحة تتواصل.. وترامب يُبقي الخيار العسكري مطروحًا
المواطن - فريق التحرير

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تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المحادثات الفنية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الرامية إلى احتواء التصعيد في الشرق الأوسط، وذلك بوساطة قطرية وباكستانية وبمشاركة فرق تفاوضية متخصصة من الجانبين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي مطلع أن المباحثات تستند إلى التقدم الذي تحقق خلال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، وتركز على الجوانب الفنية المتعلقة بتنفيذ التفاهمات بين الطرفين، فيما أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن كبار المفاوضين يشاركون في الجولة الحالية، مشيراً إلى أن الوفد الأميركي عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء القطري أمس لبحث الترتيبات والإطار العام للمحادثات، من دون حضوره جلسات التفاوض.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطّلع على خيارات عسكرية لاستئناف حملة واسعة ضد إيران، إلا أنه فضّل في المرحلة الحالية منح المسار الدبلوماسي مزيداً من الوقت. وأضافت الصحيفة أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه لا يمانع في تجاوز المهلة المحددة في 18 أغسطس للتوصل إلى اتفاق نووي، إذا كان ذلك يعزز فرص نجاح المفاوضات، مع الإبقاء على الخيار العسكري قائماً في حال تعثر المسار التفاوضي.

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