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مقتل وإصابة 330 طفلًا في السودان خلال 6 أشهر

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٨ مساءً
مقتل وإصابة 330 طفلًا في السودان خلال 6 أشهر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” عن مقتل وإصابة 330 طفلًا في السودان خلال العام الجاري، جراء الحرب.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم: “إن الأطفال في جميع أنحاء السودان يتحملون وطأة حرب تزداد فتكًا، حيث جرى الإبلاغ عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 330 طفلًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026″، وأشارت إلى أن ولايات دارفور وكردفان سجَّلت أعلى مستويات الخسائر في صفوف الأطفال.

وذكرت “يونيسف” أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان مثير للقلق بشكل خاص؛ إذ أسفرت غارات الطائرات المسيّرة وهجمات أخرى عن سقوط أكثر من 35 ضحية من الأطفال في الولاية منذ مايو الماضي، من بينهم 18 طفلًا على الأقل قُتلوا، وأصيب أكثر من 17 آخرين.

يذكر أن الأطفال في السودان تعرضوا لانتهاكات واسعة خلال النزاع المندلع منذ 15 أبريل 2023، شملت القتل والعنف، إضافةً إلى استخدامهم كمقاتلين أو في نقاط التفتيش وجمع المعلومات، فيما دفع اتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي إلى زيادة عمالة الأطفال لمساعدة أسرهم.​

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