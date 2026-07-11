مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بالبهاما في يوم الاستقلال

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لقي عشرة أشخاص، بينهم قائد الطائرة، مصرعهم إثر تحطم طائرة في جزر البهاما، تزامنًا مع احتفالات البلاد بعيد الاستقلال أمس.
وقال رئيس وزراء البهاما فيليب دافيس، خلال مؤتمر صحفي، “إن ما كان يُفترض أن يكون يومًا للاحتفال تحول إلى يوم تأبين”
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن جنسيات الضحايا، فيما تواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
ووقع الحادث في الجزء الشمالي من أرخبيل أندروس، أكبر مجموعات الجزر في البهاما الواقعة بالمحيط الأطلسي شمال كوبا.