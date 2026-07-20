مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند

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لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا حتفهم اليوم، جراء السيول والانهيارات الأرضية التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال وشمال شرق الهند مطلع الأسبوع، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكر مسؤول كبير في الشرطة، أن ما لا يقل عن 25 شخصًا لقوا حتفهم في حوادث منفصلة مرتبطة بالأمطار في مناطق بونش وراجوري ودودا في المنطقة الخاضعة للإدارة الهندية من كشمير، وفي ولايات أخرى بالهند وجرى الإبلاغ عن فقدان عدة أشخاص.