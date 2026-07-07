مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تؤسس لدراسات الخيل والفروسية تاريخيًّا ولغويًّا وبحثيًّا

لعل من أبرز الأعمال التي أصدرتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة احتفاءً بالخيل تفردها بطبع مخطوطة عباس باشا الأول : ( أصول الخيل) وهي أندر مخطوطة عن الخيل في المملكة إذ تعد هذه المخطوطة التي بدأ وفد علمي من قبل عباس باشا في كتابتها سنة 1848م مهمة جدًّا في مادتها ومحتواها، إذ تناولت بالتفصيل والتوثيق موضوع الخيل عند قبائل جزيرة العرب من أهل البادية وأهل الحاضرة، ونجد في هذه المخطوطة النفيسة أسماء الخيل الأصيلة وأسماء مرابطها وأنواع سلالاتها وأسماء ملاكها ومربيها وتجارها الحريصين على شرائها واقتنائها، وما تتضمنه من معلومات تاريخية.

ويحتفي العالم يوم 11 يوليو من كل عام بعام الحصان، وفيما يلي نبرز في هذا التقرير أهم إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في مجال الحصان والخيل والجواد العربي والفرس بكل مسمياتها.

تأصيل ثقافي:

تعتني مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بتأصيل المواد الثقافية الخاصة بالخيول ، فبالإضافة إلى اقتنائها مجموعة كبيرة متميزة من المخطوطات والصور والكتب النادرة عن الخيول ، فقد عززت هذه المقتنيات بإضافة مجموعة من الإصدارات الخاصة بهذا المجال وأنشأت مركزا لدراسات الفروسية، يحتوي على أكثر من 12 ألف مادة ثقافية ما بين الكتب والدراسات البحثية والمخطوطات والصور النادرة واللوحات التشكيلية، كما قدمت أول إحصاء ورقي للخيل والفروسية في العالم .

وقد أصدرت المكتبة كتاب: ” فروسية” من تأليف : ديفيد ألكسندر و د. شهاب الصراف ، و صدر الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية،.قام بالإشراف عليه مجموعة من الخبراء والمصورين العالميين وتمت طباعته الفاخرة في النمسا.خصص المجلد الأول لعرض مجموعة من المقالات البالغة (29) بحثًا أعدها نخبة من الأكاديميين المتخصصين في تاريخ الخيل من جميع أنحاء العالم، أما المجلد الثاني عبارة عن فهرست مصور يحتوي على معلومات قيمة ووثائق تاريخية لم يسبق رصدها من قبل .

كما أصدرت المكتبة : الخيل في أشعار العرب من تأليف الدكتور حسن محمد النصيح، وكتاب : الخيل والفروسية (دراسة ببليوغرافية ) :باللغتين العربية والإنجليزية، ويحتوي على 2262عنوانا ورقيا بلغ عدد عنوان القسم العربي منه ( 838 ) عنوانا واللغة الانجليزية واللغات الاخرى ( 1424 ) عنوانا ورقيا ويعد الكتاب بذلك أول عمل إحصائي ورقي للخيل والفروسية في العالم .

كما أصدرت كتاب : ( الخيول العربية الأصيلة )وهو كتاب مترجم عن اللغة الروسية شاملا للأدبيات الغربية حول الخيل ووسائل تربيتها ومحتويا على وجهات النظر المختلفة حول اهمية الخيل العربي , وقد قام المؤلف بزيارة الجزيرة العربية وبعض بلدان العربية وسجل حصرا شاملا عن الخيل العربية وسلالاتها وطبائعها وأسماء القبائل، وسلالات الخيل التي تملكها .

وباللغة الفرنسية أصدرت المكتبة كتابين هما: المبادئ العامة للفارس العربي ( الفرنسي) ويتضمن معلومات عن الخيل والفروسية ، وكتاب : تاريخ الخيل العربي ويتناول تاريخ الخيل منذ أقدم الحضارات .

وقد تضمن كتاب : قاموس الخيل في لسان العرب من تصنيف سليمان النغيمشي كل ما ورد في معجم (لسان العرب) لابن منظور مما يتعلق بالخيل وأسمائها وأوصافها وأمراضها وأدواتها من ألفاظ ومصطلحات كما تضمن ( 164) مثلا من الأمثال الشعبية المتداولة في الجزيرة العربية.

ويطرح كتاب : البصراء بالخيل العراب من تأليف عبدالعزيز القرشي عددا من التساؤلات منها : من هم البصراء بالخيل العراب عن القدماء ؟ وماذا تمثل تلك الأوصاف لعصرنا الحديث ؟ والأحكام التي أطلقوها على الخيل العربية الأصلية ؟وذلك من خلال تسعة موضوعات تفرق بين الخيل العراب وغير العراب والصفات المستحبة في الخيل العربية وصفات السرعة والجودة في الفرس وتوراث الصفات بين أجيال الخيل .

سعادة الخيل:

كما أصدرت المكتبة كتاب: ( سعادةُ الإنسانِ مع الخيلِ ) تأليف : إلمار شنتسر حيث ترجمه عن الألمانية : عبدالله مجير العمري ، ويتناول علاقة الإنسان مع الخيل، من خلال سيرة إلمار شنتسر مع الخيول، ويبين الكتاب وجود مليون حصان في الإصطبلات الألمانية، تمنح السعادة – على حد تعبيره – لأكثر من خمسة ملايين فرد.

كما يبرز المؤلف كيف تعلم الشعور والإحساس بالخيل والتعامل معها وفهم لغتها، حيث نشأت بينه وبين الحصان علاقة عميقة أفضت إلى سعادة داخلية.

وتتصدر الكتاب هذه العبارة:” إن الحصان هو الأخ الروحي للإنسان، لكن السؤال هو: كم يحتاج الإنسان من الحصان، وكم يحتاج الحصان من الإنسان ليصبحا شيئًا واحدًا؟”

ويذهب المؤلف إلى رصد العلاقة القديمة بين الإنسان والخيول، ثم يتتبع حضور الخيول في الأفلام والتليفزيون والكتب، وأنها مثال للفضيلة والعظمة، والنبل والشجاعة والولاء.

ومن مقتنيات المكتبة النادرة : الكتاب المصور المُذهّب:( الخيول الشرقية) للمؤلف: واكلو رزيوسكي، إذ يعود تاريخ نشره إلى عام 1821 باللغتين العربية والفرنسية.

ويعد الكتاب من أقدم الدراسات الغربية عن الخيول العربية، إذ يضم أكثر من 400 صورة تصف ثقافة الصحراء وتبين العناية بأصول الخيول العربية.

مما يذكر أن الاحتفاء باليوم العالمي للحصان رسميًّا يتم في 11 يوليو من كل عام، وهو يوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2025 للاحتفاء بتاريخ الخيل ودورها العظيم في بناء الحضارات، كما يُخصص يوم 19 فبراير من كل عام للاحتفال بـ “اليوم العالمي للخيل العربية” نظرًا لمكانتها التاريخية والثقافية العميقة في الجزيرة العربية.