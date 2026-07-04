ملكة النرويج تحتفل بعيد ميلادها الـ89

تحتفل ملكة النرويج، سونيا، بعيد ميلادها الـ89 مع أسرتها خلال عطلات الصيف الملكية التقليدية.

وقال البلاط الملكي النرويجي لوكالة الأنباء النرويجية “إن تي بي” اليوم السبت، إنه سوف يتم الاحتفال باليوم في أجواء تتسم بالخصوصية.

ومؤخرا، كان هناك قلق عام بشأن صحة الملكة.

وكانت الملكة، قرينة العاهل النرويجي هارالد الخامس، نقلت إلى المستشفى في نهاية مايو بسبب مشاكل في القلب. غير أنها استأنفت ارتباطاتها، رفقة الملك.

ورغم تقدمه الملك والملكة في العمر ومشاكلهما الصحية، يضطلع الثنائي الملكي بدور فعال في الأسرة المالكة.