اكتمال 3 فرص تبرع عبر منصة “إحسان” لتشجير مساحات تتجاوز 225.7 ألف متر مربع الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق النسخة الثانية من الزمالة الوطنية في التعليم الإلكتروني بالشراكة مع “NELC” ملكة النرويج تحتفل بعيد ميلادها الـ89 رئيس وزراء الهند: سنواصل التوسع في بناء مصافي نفط جديدة جامعة الباحة تبدأ القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط أمير نجران يقلّد قائد السرية الأولى للحماية بالأمن الدبلوماسي رتبته الجديدة ضبط مواطن مخالف لارتكابه بـ محمية الملك عبدالعزيز الملكية الزيدي يتعهد بعدم التهاون مع أي فاسد في العراق زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب سواحل تشيلي المنافذ الجمركية تسجل 1198 حالة ضبط خلال أسبوع
تحتفل ملكة النرويج، سونيا، بعيد ميلادها الـ89 مع أسرتها خلال عطلات الصيف الملكية التقليدية.
وقال البلاط الملكي النرويجي لوكالة الأنباء النرويجية “إن تي بي” اليوم السبت، إنه سوف يتم الاحتفال باليوم في أجواء تتسم بالخصوصية.
ومؤخرا، كان هناك قلق عام بشأن صحة الملكة.
وكانت الملكة، قرينة العاهل النرويجي هارالد الخامس، نقلت إلى المستشفى في نهاية مايو بسبب مشاكل في القلب. غير أنها استأنفت ارتباطاتها، رفقة الملك.
ورغم تقدمه الملك والملكة في العمر ومشاكلهما الصحية، يضطلع الثنائي الملكي بدور فعال في الأسرة المالكة.