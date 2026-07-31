ملكية الرياض تطلق حزمة أعمال جديدة لتطوير طريق الطائف

استكمالًا لمشروع تطوير طريق الطائف، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض حزمة أعمال إنشائية جديدة ضمن هذا المحور الحيوي، تتضمَّن تنفيذ “جسر تقاطع طريق الطائف مع شارع طيبة” بطول 311 مترًا، وعرض 36 مترًا، ويربط من تقاطع طريق الطائف مع شارع نجد غربًا وصولًا إلى الطريق الدائري الغربي شرقًا؛ مما يسهم في تحقيق انسيابية أعلى في التدفق، إضافة إلى إجراء تحسينات هندسية في الموقع تشمل تنفيذ جسور مشاة حديثة لتأمين حركة العبور الآمن، ودعم سلامة مستخدمي الطريق.

وتهدف هذه المرحلة الجديدة إلى تعزيز كفاءة الحركة المرورية واختصار زمن الرحلات عبر رفع الطاقة الاستيعابية للمحور إلى نحو 200 ألف مركبة يوميًا من خلال توفير 4 مسارات رئيسة لكل اتجاه على امتداد 15 كيلومترًا.

ومع بدء الأعمال الميدانية، فعَّلت الهيئة خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار تدفق المركبات بمرونة، وتشتمل على تحويلة مرورية مؤقتة بثلاثة مسارات في كل اتجاه عند تقاطع طريق الطائف مع شارع طيبة، وسيتم تفعيلها ابتداءً من 31 يوليو 2026.

وتعمل الهيئة بالتزامن مع ذلك على تحديث الأنظمة والتطبيقات الرقمية لتوفير معلومات دورية ولحظية عن مستجدَّات هذه التحويلات، وتوجيه قائدي المركبات نحو الطرق البديلة.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج محاور الطرق الرئيسية والدائرية، الذي يستهدف تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كم من شبكة الطرق القائمة واستحداث محاور جديدة لتعزيز الترابط بينها، وصولًا إلى بناء منظومة نقل حضرية متكاملة ومستدامة تدعم جودة الحياة في العاصمة.