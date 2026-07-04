منافذ البيع تنتعش بأكثر من 31 ألف طن من ثمار الخوخ المنتجة محليًا

تشهد أسواق المملكة حركة تجارية لتداول وتسويق المحاصيل الزراعية والفواكه المحلية؛ تزامنًا مع ذروة الموسم الصيفي، حيث يبرز الخوخ كمنتج زراعي محلي مهم يتجاوز حجم إنتاجه السنوي (31) ألف طن، يغذي منافذ البيع ويجد إقبالًا لافتًا من المستهلكين لجودته ومذاقه الفريد.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن حملة “حلوة بموسمها” التي أطلقتها للتوعية بالفاكهة الموسمية المتنوعة، ورفع كفاءة منظومة تسويق الإنتاج المحلي في مواسم وفرته، أن الخوخ المحلي يتميز بجودة عالية، وتتركز زراعته في عدد من مناطق المملكة؛ وأبرزها: (تبوك، الجوف، عسير، الباحة)، مبينةً أن المحصول يشتهر بتنوع أصنافه التي تجود بها البيئة المحلية، ومن بينها: (إيرلي جراند، وديزرت رد، وفلوريدا برنس، وتروبيك سويت، وتروبيك سنو)، حيث يُسهم هذا التنوع في دعم الاستهلاك الطازج، ورفد قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى دخوله في بعض المستحضرات الطبية والتجميلية.

وتواصل الوزارة جهودها لتمكين المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي للمحاصيل الزراعية، من خلال تقديم منظومة متكاملة من الدعم والخدمات تشمل: الإرشاد والتوجيه الفني، والتسهيلات التمويلية، والتوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودته، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد والتسويق عبر تنظيم البرامج الموسمية والمعارض المحلية، لضمان سرعة وسهولة وصول المنتجات الوطنية إلى المستهلكين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن حملة “حلوة بموسمها” تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتعزيز استهلاك المنتجات المحلية، ورفع معايير جودتها وسلامتها، والتوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية الاستثمارية.