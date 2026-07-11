منتجع الوادي.. نافورة عالمية ومشروع سياحي نوعي في عسير

شهد منتجع الوادي بمنطقة عسير تدشين ثاني أطول نافورة في الشرق الأوسط، والأكبر على مستوى المملكة، والثالثة عالميًا، بارتفاع يصل إلى (120) مترًا، وبتكلفة تجاوزت (16) مليون ريال، فيما تضخ أكثر من (7) ملايين لتر من المياه، لتشكل إحدى أبرز المعالم السياحية الجاذبة في المنطقة.

ويأتي تدشين النافورة ضمن مشروع سياحي متكامل يمتد على مساحة تزيد على (300) ألف متر مربع، ويضم مرافق ترفيهية وسياحية متنوعة، تشمل الحدائق والمزارع والمطاعم والمقاهي والمسرح والصالات المغلقة، بما يوفر تجربة متكاملة للزوار والعائلات على مدى العام.

ويحتضن المنتجع قرية تراثية تمتد على مساحة (60) ألف متر مربع، صُممت لتحاكي أصالة وتراث منطقة عسير، وتضم محال وأسواقًا شعبية تعكس الموروث الثقافي للمنطقة، إلى جانب متحف تراثي متكامل من المقرر افتتاحه خلال الشهر المقبل، ليجسد تاريخ المنطقة وتراثها بمختلف مكوناته.

ويقدم المنتجع برنامجًا يوميًا متنوعًا من الفعاليات الترفيهية، تتصدرها عروض النافورة الراقصة والعروض المسرحية والأنشطة المصاحبة، التي تقام يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وإثراء تجربة الزوار خلال موسم الصيف.

ويعكس المشروع دور القطاع الخاص شريكًا رئيسًا في دعم التنمية الوطنية، من خلال الاستثمار في المشاريع السياحية النوعية التي تسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي، وتعزيز مكانة منطقة عسير بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الحياة.