منصة عش بصحة تطلق دليل الإقلاع عن التدخين ضمن حملتها التوعوية “تنفّس بصحة”

أطلقت منصة “عِش بصحة” -المنصة التوعوية التابعة لوزارة الصحة- دليل الإقلاع عن التدخين، ضمن حملتها التوعوية “تنفّس بصحة”؛ بهدف دعم الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتمكينهم من اتخاذ خطوات صحية مستدامة، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني السلوكيات الصحية، ما يسهم في تعزيز جودة حياتهم، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية السعودية 2030، لبناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بصحة عامرة.

وأوضحت المنصة أن الدليل يضمّ محتوى إرشاديًا متكاملًا يساعد الفرد في الإقلاع عن التدخين في مختلف مراحل رحلة الإقلاع بدءًا من الاستعداد لاتخاذ قرار الإقلاع، مرورًا بالتعرف على أبرز التحديات وآليات التعامل مع محفزات التدخين، وصولًا إلى مجموعة من الإرشادات العملية التي تسهم في تعزيز فرص النجاح والاستمرار في الإقلاع.

وأكدت المنصة أن التعافي من التدخين يبدأ منذ اللحظات الأولى للإقلاع، مدعومًا بقدرة الجسم الطبيعية على استعادة وظائفه تدريجيًا؛ إذ يتحسن نبض القلب بعد أول 20 دقيقة، ويتخلص الجسم من النيكوتين خلال أول 24 ساعة، ويخف السعال وضيق التنفس بعد مرور 30 يومًا، وينتهي التعرض للتدخين القسري داخل المنزل خلال 24 ساعة، ليصبح الهواء أكثر نقاءً.

ودعت “عش بصحة” إلى الاستفادة من خدمات عيادات مكافحة التدخين عبر حجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات الإقلاع عن التدخين، بما يشمل الاستشارات الطبية والبرامج العلاجية الداعمة، وتواصل المنصة جهودها في تمكين أفراد المجتمع من جعل السلوكيات الصحية جزءًا من نمط حياتهم اليومي، بما ينعكس إيجابًا على صحة الفرد والأسرة والمجتمع، ودعت أيضًا إلى الاستفادة من دليل الإقلاع عن التدخين من خلال الاطلاع على الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/Documents/Journey-Quit-Smoking.pdf