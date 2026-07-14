منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي ومواساة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله.



جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير دولة قطر وسمو نائبه صاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني وأبناء الفقيد وأفراد أسرة آل ثاني، في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة اليوم، سمو الأمير منصور بن متعب والوفد المرافق، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وسأل سمو الأمير منصور بن متعب وأصحاب السمو الأمراء المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.