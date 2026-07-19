منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعترض ثلاثة صواريخ إيرانية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10716 نقطة أشهب اللال.. مفردة شعبية تستعيد حضورها مع اشتداد حرارة الصيف “البيئة” تدعو لترشيد استهلاك المياه خلال فصل الصيف عطل تقني يضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام في عدة دول حرس الحدود ينفذ مبادرة لتنظيف قاع البحر في منطقة مكة المكرمة توقف شبه كامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز مبابي هداف كأس العالم بـ10 أهداف.. وميسي يحتفظ بفرصة المنافسة طرح 60 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص الداخلية تطبق إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمها بمدد تبدأ من ثلاثة أشهر
اعترضت منظومات الدفاع الجوي الأردنية ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت الأراضي الأردنية وأسقطتها، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوب الأردن بعيدًا عن التجمعات السكانية.
وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية, وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدةً أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.
وأكدت أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.