منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعترض ثلاثة صواريخ إيرانية

اعترضت منظومات الدفاع الجوي الأردنية ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت الأراضي الأردنية وأسقطتها، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوب الأردن بعيدًا عن التجمعات السكانية.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية, وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدةً أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكدت أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.