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منها اشتراطات مصانع ومستودعات مبيدات.. طرح 60 مشروعًا عبر منصة استطلاع

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٩ مساءً
منها اشتراطات مصانع ومستودعات مبيدات.. طرح 60 مشروعًا عبر منصة استطلاع
المواطن - واس

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طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، (60) مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع (20) جهة حكومية، لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

تفاصيل المشروعات

وتضمنت المشروعات المطروحة في المنصة مشروعي: (تطوير الإجراءات المتبعة لتقييم أسماء وأشكال وتصاميم عبوات المستحضرات الدوائية)، و(الاشتراطات الفنية لمصانع ومستودعات مبيدات الصحة العامة)، اللذين طرحتهما الهيئة العامة للغذاء والدواء بهدف الحد من احتمالية الأخطاء الدوائية الناتجة عن التشابه اللفظي أو البصري، إلى جانب تحديد معايير السلامة المهنية لحماية العاملين والبيئة من مخاطر التلوث، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بنهاية يوليو 2026.
وتعزيزًا لجودة الخدمات السياحية، والارتقاء بمستوى الامتثال، طرحت وزارة السياحة مشروع (قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج)، الذي ينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 30 يوليو 2026.
ومن جانبها، طرحت وزارة التجارة مشروع (قرار وزاري لتحديد مخالفات أنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة، المدرجة تحت المخالفة رقم (8/1/12) في جدول المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة)، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 يوليو 2026.
وشملت المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (قواعد اللوحات التعريفية)، الذي تهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلاله إلى تنظيم اللوحات التعريفية بما يسهم في تعزيز الهوية البصرية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 يوليو 2026.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)، تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

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