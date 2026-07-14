من بين 47 فريقاً.. إبداعثون بريدة يعلن المتأهلين للنهائيات والخميس موعد الحسم

أعلنت لجنة التحكيم لهاكثون إبداعثون والذي نظمته جمعية سماء الإبداع والابتكار بالشراكة مع بنك الجزيرة على مدار ثلاثة أيام متواصلة، تأهل 12 فريقا للمرحلة النهائية بواقع 4 فرق من كل مسار بعد أن قدموا مشاريع ابتكارية عكست جودة الأفكار وتميز الحلول، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي والذي سيقام يوم الخميس القادم في بيت الثقافة بمدينة بريدة.

وكانت جمعية سماء الإبداع والابتكار قد أطلقت هاكثون ” إبداعثون 2026 “، بمشاركة نخبة من المبدعين والمبتكرين لتطوير حلول تقنية مبتكرة تسهم في معالجة تحديات واقعية، وصناعة أثرٍ مستدام يدعم مستقبل الابتكار في المملكة.

وتنافس 47 فريقا مكونا من 139 مشاركا ومشاركة في 3 مسارات رئيسية:

– الحلول المالية الإسلامية.

– المدن الذكية والروبوتات.

– حلول الزراعة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية سماء الإبداع والابتكار الأستاذ أحمد بن عبدالله التويجري بما شاهده من شغف وتفاعل في هذه التظاهرة العلمية التي تجسد شغف وتفاعل أبناء وبنات الوطن مع توجهات القيادة في تعزيز نشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع.

وأعلن التويجري عن منح جميع المشاركين عضوية منتسب للجمعية، والتي حددت باللائحة الأساسية، على أن يتكفل المجلس بسداد الرسوم السنوية عن المشاركين والمشاركات في هذا الهاكثون والذين بلغ عددهم 139.

وكان هاكثون إبداعثون قد شهد العديد من ورش العمل المتخصصة حيث حملت الورشة الأولى عنوان: ” الحوكمة والامتثال في الحلول التقنية” والتي قدمها د. سليمان بن صالح الجربوع، وركزت على أهمية دمج مبادئ الحوكمة والامتثال في تصميم وتطوير الحلول التقنية لتعزيز جودة الأنظمة، وحماية البيانات، وإدارة المخاطر، وتحقيق الاستدامة والموثوقية.

كما تناول الدكتور عمر بن عبدالله الصمعاني في ورشة العمل الثانية في هاكثون إبداعثون، أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها شريكًا في التفكير وتطوير الأفكار والحلول وبناء المعرفة، مع المحافظة على دور الإنسان في التحليل والتقييم واتخاذ القرار.

من جانبها أعربت مديرة مشروع إبداعثون الدكتورة هيفاء الحسون عن سعادتها بنجاح فعاليات الهاكثون والذي جسده حجم التفاعل من جميع مناطق المملكة ما يعكس رغبة أبناء وبنات الوطن إلى بيئة حاضنة وداعمة من قبل مؤسسات المجتمع.

وأشارت الدكتورة الحسون إلى أن عدد المسجلين بالهاكثون بلغ في المرحلة الأولى 450 مشاركا ومشاركة يمثلون 144 فريقا، وهذا بالتأكيد يجسد نجاح الهاكثون في استقطاب المبدعين والمبتكرين، مقدمة في الختام شكرها وتقديرها لجمعية سماء الإبداع والابتكار وبنك الجزيرة على تنظيم هذا الحدث العلمي الذي حقق ولله الحمد نجاحا باهرا في صناعة لحظات استثنائية تجسد شغف أبناء وبنات هذا الوطن العظيم في ميادين الإبداع والابتكار، موصلة شكرها لجميع المنظمين والمتطوعين ولجان التحكيم والمرشدين على جهودهم المميزة في سبيل إنجاح فعاليات إبداعثون.