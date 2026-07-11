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مواجهتان مرتقبتان في ربع النهائي.. الأرجنتين تلاقي سويسرا وإنجلترا تواجه النرويج

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣٦ مساءً
مواجهتان مرتقبتان في ربع النهائي.. الأرجنتين تلاقي سويسرا وإنجلترا تواجه النرويج
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدًا الأحد, إلى مواجهتي الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، إذ يلتقي المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بنظيره السويسري على إستاد كانساس في مدينة كانساس سيتي، وتواجه إنجلترا منتخب النرويج على إستاد ميامي في مدينة ميامي، في مواجهتين مرتقبتين لحجز مقعدين في الدور نصف النهائي.
ويسعى المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ليونيل ميسي، إلى مواصلة الدفاع عن لقبه العالمي، بعدما تجاوز أدوار البطولة السابقة بنجاح، في حين يأمل المنتخب السويسري، في استثمار انضباطه التكتيكي وخبرة لاعبيه لتحقيق مفاجأة وإقصاء حامل اللقب.
وفي المواجهة الأخرى، تتطلع إنجلترا إلى مواصلة مشوارها نحو اللقب عندما تلتقي منتخب النرويج، في لقاء يشهد مواجهة هجومية بارزة بين قائد المنتخب الإنجليزي هاري كاين وهداف النرويج إرلينغ هالاند، اللذين يقدمان مستويات لافتة في البطولة.
ويدخل منتخب إنجلترا المباراة بمعنويات مرتفعة عقب تجاوزه المكسيك في دور الـ(16)، ويطمح المنتخب النرويجي إلى مواصلة نتائجه التاريخية بعد بلوغه هذا الدور للمرة الأولى، إثر إقصائه المنتخب البرازيلي في الدور السابق.
ويتأهل الفائز من مواجهتي الأرجنتين وسويسرا، وإنجلترا والنرويج، إلى الدور نصف النهائي، ويلتقي في نصف النهائي الآخر منتخبا فرنسا وإسبانيا، بعد تأهل الأخير إثر فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

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