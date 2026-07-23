Icon

فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية قطر والأردن Icon السعودية والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية Icon البديوي: الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وتهديد مليشيا الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب تستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا Icon أمانة الشرقية تطرح 459 فرصة استثمارية في مدن المنطقة ومحافظاتها Icon هطول أمطار الخير على محافظة العقيق بالباحة Icon الحكومة الفرنسية تفصل موظفين بعد تبين إيجابية فحوص مخدرات Icon أمانة الرياض شريك إستراتيجي في مهرجان المنتجات الصيفية بمحافظة الحريق Icon قطر ترحب بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية Icon نزاهة: إيقاف عدد من الموظفين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ Icon نزاهة: إيقاف رجل أعمال لعرضه رشوة 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

موجة حارة تصل إلى 50 درجة مئوية على المنطقة الشرقية

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
موجة حارة تصل إلى 50 درجة مئوية على المنطقة الشرقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تصل درجتها (49 – 50) درجة مئوية، تشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: الخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها.
وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
السعودية

موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على...

السعودية