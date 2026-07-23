موجة حارة تصل إلى 50 درجة مئوية على المنطقة الشرقية

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تصل درجتها (49 – 50) درجة مئوية، تشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: الخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها.
وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.