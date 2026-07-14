موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية على الشرقية

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل درجتها إلى (49 – 50) درجة مئوية، على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.