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موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية ورياح على المنطقة الشرقية

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية ورياح على المنطقة الشرقية
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل درجتها إلى (49 – 50) درجة مئوية يصاحبها هبوب رياح نشطة تصل سرعتها إلى (40- 49) كلم في الساعة، على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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