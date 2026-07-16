موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية ورياح على المنطقة الشرقية

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة موجة حر وعواصف تضرب كندا وتحذيرات من تدهور جودة الهواء القوات المسلحة الأردنية: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 3 مناطق الدفاعات الكويتية تعترض 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية وظائف شاغرة في شركة Aramex الأرجنتين تهزم إنجلترا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل درجتها إلى (49 – 50) درجة مئوية يصاحبها هبوب رياح نشطة تصل سرعتها إلى (40- 49) كلم في الساعة، على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.