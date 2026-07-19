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موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل درجتها إلى (49 – 50) درجة مئوية يصاحبها هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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