موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل ما بين (47 – 48) درجة مئوية، يصاحبها هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها (40 – 49) كلم في الساعة، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية.
وبيّن أن هذه الحالة ستستمر-بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.