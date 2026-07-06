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موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل ما بين (47 – 48) درجة مئوية، يصاحبها هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن أن هذه الحالة ستستمر-بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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