أمير الرياض يعزي في وفاة رئيس مركز العطار التابع لمحافظة المجمعة موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية 3 مواجهات مثيرة تُسدل الستار على دور الـ16 في كأس العالم تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك القبض على مواطنين لترويجهما أدوية محظورة في المدينة المنورة الصين تجري تجربة صاروخية بالمحيط الهادئ واليابان تنتقد الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين فيضانات وإجلاء السكان جنوب نيوزيلندا بسبب الأمطار الغزيرة الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين أمريكا تسجل 19 وفاة في ولاية نيوجيرسي بسبب موجة الحر
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل ما بين (47 – 48) درجة مئوية، يصاحبها هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن أن هذه الحالة ستستمر-بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.