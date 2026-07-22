موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق فنزويلا تعلن وفاة 3 أشخاص بسبب فيروس “هانتا” واشنطن تعلن تحويل مسار 8 سفن ضمن الحصار البحري على إيران ترامب: سنضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي وزير الدفاع الأمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار الرئيس الأوكراني يغير قيادة الجيش ويعين دراباتي خلفا لسيرسكي البرلمان العربي: تصريحات المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية بشأن المملكة استفزازية وغير مسؤولة ثلاثة ملاكمين سعوديين يخوضون تحديات دولية في حدث “The Comeback” بجدة مصر تدين التهديدات التي تستهدف أمن المملكة
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تصل درجتها (47 – 48) درجة مئوية، يصاحبها هبوب رياح نشطة تصل سرعتها ما بين (40 – 49) كلم في الساعة، وتشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.