موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة تصل درجتها (47 – 48) درجة مئوية، يصاحبها هبوب رياح نشطة تصل سرعها (50 – 59) كلم متر في الساعة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.