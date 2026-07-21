موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تصل درجتها (47 – 48) درجة مئوية، يصاحبها هبوب رياح نشطة تصل سرعتها ما بين (50 – 59) كلم في الساعة، وتشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية.
وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.