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موجة حر تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وسط أمريكا

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
موجة حر تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وسط أمريكا
المواطن - فريق التحرير

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اجتاحت موجة حر وسط الولايات المتحدة الأمريكية الأحد، محطمة الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في مناطق تمتد من السهول الشمالية وصولًا إلى منطقة جبال روكي.
ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بلغت درجات الحرارة ذروتها عند 43 درجة مئوية (109 فهرنهايت) في مدينة سولت ليك، عاصمة ولاية يوتا، ومدينة بيلينغز، أكبر مدن ولاية مونتانا.
وهاتان الدرجتان هما الأعلى على الإطلاق في تاريخ المدينتين منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل أكثر من 150 عامًا، متجاوزتين الأرقام القياسية السابقة التي بلغت 107 و108 درجات فهرنهايت (42 درجة مئوية) على التوالي.
وعرقل الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة جهود مكافحة حرائق الغابات المستعرة في ولايتي كولورادو ويوتا، ومن المتوقع أن تسيطر درجات الحرارة المرتفعة حتى الثلاثاء.
وقبل أكثر من أسبوع، شهد شرق الولايات المتحدة موجة حر أخرى رفعت درجات الحرارة إلى نحو 104 درجات فهرنهايت في مدينتي نيويورك وفيلادلفيا.
وعلى الصعيد العالمي، أصبحت موجات الحر أكثر تواترًا وشدة نتيجة للتغير المناخي الناجم عن استخدام الفحم والوقود الأحفوري وانبعاث الغازات الدفيئة.
ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، شهدت أوروبا الغربية أكثر أشهر يونيو حرارة على الإطلاق، حيث تسببت موجة الحر في وفاة أكثر من 1,300 شخص في أنحاء المنطقة.

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