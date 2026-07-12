موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من موجة حر شديدة تجتاح منطقة جبال روكي والسهول الشمالية، وتشمل نحو 44 مليون شخص، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة 38 درجة مئوية وتسجيل مستويات قياسية تاريخية في عدد من المناطق، ولا سيما مدينة سولت ليك عاصمة ولاية يوتا.

وأوضحت الهيئة، أن ذروة موجة الحر ستكون اليوم الأحد، حيث يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 38 و43 درجة مئوية في عدة ولايات، بزيادة تتراوح بين 8 و13 درجة مئوية فوق المعدلات الموسمية.

وأضافت، أن موجة الحر ستمتد خلال الأسبوع المقبل إلى المناطق الغربية والوسطى من الولايات المتحدة، مما سيؤثر على ملايين السكان ويعرقل جهود مكافحة حرائق الغابات في ولايتي كولورادو ويوتا.

وتشهد ولايات الجنوب الشرقي بما فيها فلوريدا، درجات حرارة مرتفعة أيضًا، إذ يُتوقع أن تصل الحرارة المحسوسة في مدينة ميامي إلى 43 درجة مئوية بفعل الرطوبة.

وتأتي هذه الموجة بعد أخرى شهدها شرق الولايات المتحدة مطلع يوليو، وأسهمت في تسجيل درجات حرارة قاربت 40 درجة مئوية في عدد من المدن.