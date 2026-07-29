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موريتانيا تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٤ مساءً
موريتانيا تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة
المواطن - فريق التحرير

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عبرت موريتانيا عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية.
وجددت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان أصدرته اليوم تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها لحقها في اتخاذ كل ما من شأنه الدفاع عن أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحماية منشآتها الحيوية.

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