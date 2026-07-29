الخارجية الأمريكية: سنواصل مع الحلفاء عزل إيران دبلوماسيًا واقتصاديًا موريتانيا تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة “العرضة الجنوبية” تحتفي بزوار دار عوضة التراثية في صيف الباحة الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الدولار وزارة الحج والعمرة تطلق “بوابة التكاملات” لتوحيد وتعزيز منظومة التكامل الرقمي الجامعة العربية: الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد السعودية والأردن تصعيد خطير وغير مسؤول بعد تهديد ترامب لـ إيران.. أسعار خام برنت تقفز 6.8% وتتجاوز 90 دولارًا للبرميل اتحاد كرة القدم يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي أندية بطولة كأس خادم الحرمين برعاية وزير الداخلية.. تدشين عدد من مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة على شبكة إيرانية تستغل الملاحة في مضيق هرمز
عبرت موريتانيا عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية.
وجددت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان أصدرته اليوم تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها لحقها في اتخاذ كل ما من شأنه الدفاع عن أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحماية منشآتها الحيوية.